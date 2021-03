VIDEO: Ponen a prueba la versión beta de conducción autónoma total de Tesla y el resultado deja mucho que desear

Aunque la conducción autónoma tendría que suponer una preocupación menor al momento de manejar, Cook ha demostrado lo contrario. Dejar que el auto controlara y decidiera por completo el trayecto no fue una opción, ya que de no haber intervenido él en ciertas ocasiones, fácilmente podría haberse producido un accidente. Entre tanto, es probable que con la evaluación del este material, Tesla logre llevar su tecnología a otro nivel, nuevo y mejorado.

