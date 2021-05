[VIDEO] Perro que mordió a señora en Chiriquí, fue grabado atacando a otro can de menor tamaño

#EnLasRedes Cámara de una residencia en el sector de Ivu Pueblo Nuevo en David Este, muestra cómo el animal que atacó a una mujer en días pasados en Chiriquí, había atacado a otro can de menor tamaño días antes. pic.twitter.com/qPmjlX1NhF — PanamáAmérica (@PanamaAmerica) May 20, 2021

La población ha solicitado a las autoridades que no esperen que pasen unos días y el caso se olvide , ya que el dueño debe recibir una sanción y el animal debe ser llevado a un lugar donde no cause daño a nadie.

En el video se observa a la señora Teodolinda Rosa Luna (quien fue atacada por el can), transitando por el área, cuando el mismo animal que le produjo mordeduras , en compañía de otro perro, pasan muy cerca de ella y atacan a un can más pequeño.

