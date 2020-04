VIDEO: Patada, puños y arañazos entre Kim y Kourtney Kardashian

¡Santo padre! La relación de las hermanas Kardashian no es tan idílica como parece. La nueva temporada de su reality, Keeping Up With the Kardashians, ha demostrado que lo que parecía ser una relación sólida, irrompible, estalló. Y es que el enfrentamiento entre Kim y Koutney ha llegado a un punto de cero diálogo en el que han decidido resolver sus diferencias a golpes.

El tráiler de esta 18 temporada ya prometía unas imágenes de alto voltaje, pero durante el estreno lo que se vio en las pantallas supero los avances: Kim y Kourtney se atacaron violentamente.

Ante las atentas miradas de sus hermanas Kendall y Khloé, se enzarzaron en una pelea que terminó con golpes de puño y unos cuantos arañazos. “¡Deja de clavarme las uñas!”, le grita Kourtney intentando zafarse mientras Kim, como poseída, la empuja por el pasillo a base de golpes.

En estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, se puede ver la rabia contenida de Kim Kardashian contra su hermana mayor; mientras Kloé trata de apaciguar los ánimos y separarlas, y Kendall mira atónica la situación.

El motivo de esta disputa sería la supuesta intención de Kourtney de dejar de grabar el reality.

La trifulca acaba con Kim Kardashian yéndose al baño para comprobar ante el espejo que su rostro no tine marcas(recordemos que estaban en plena grabación del reality) y con Kourtney escondida en un cuarto y lanzándose gritos con Khloé.

La pelea entre las hermanas Kardashian obligó a que la producción del programa de televisión se paralizase durante unos días para que los ánimos se calmasen y pudiesen seguir con la planificación establecida.

Tras la difusión de estas imágenes, Kourtney emitió un comunicado donde deja claro que su etapa en este reality ha concluido pues ahora se quiere “centrar en sus hijos y en su marcha de lifestyle, Poosh”.

El reality show de Keeping Up With The Kardashians se estrenó en octubre de 2007, y tras casi 13 años al aire, los Kardashian Jenner se han vuelto una de las familias más populares y más perseguidas por los tabloides.