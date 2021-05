VIDEO: Niurka se desnudó y mostró sus senos en pleno programa en vivo

No cabe duda que la cubana siempre logra sorprender a sus seguidores, pues hace unos días compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes solo con la parte inferior del bikini, aunque con la debida censura para que no fueran retiradas de la red.

Cabe mencionar que, aunque el hecho ocurrió totalmente en vivo, este fragmento en donde Niurka dejó al descubierto sus senos no solo frente a los periodistas, sino en la televisión nacional mexicana, ya fue eliminado del canal oficial del programa, pero los internautas se encargaron de que este momento no quede en el olvido y lo viralizaron.

La expresión de los conductores del programa de espectáculos cambió de inmediato, pues no esperaban a que la bailarina fuera a mostrarse como Dios la trajo al mundo , por lo que no pudieron evitar mostrarse un tanto incómodos ante lo que acababa de suceder en la emisión en cadena nacional.

