(VIDEO) Nave espacial con 4 astronautas casi es impactada por objeto volador desconocido – Diario La Página

Sin daños que lamentar Por fortuna el objeto no identificado pasó de largo y no hizo colisión con la nave y sus tripulantes, sin embargo, sorprendió a los astronautas que según los cálculos de la NASA, el objeto pasó a tan solo unos 45 kilómetros de la nave, una distancia que si bien en la tierra puede parecer enorme, en el espacio es relativamente corta.

