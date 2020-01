Video muestra a fiscal de homicidio en Chiriquí presuntamente consumiendo droga

Durante la grabación del video se escucha como uno de sus acompañantes le dice “métetelo, métetelo , si eso no es un billete, métetelo”, mientras que otra persona al fonde le habla al fiscal y este le responde “ustedes deben entender que este es mi trabajo”. Otro de los acompañantes insiste en que vuelva a consumir la presunta droga y el fiscal le contesta “no, ya me lo meti. Al final se escucha otro de los involucrados decirle al fiscal “estas grabado, estas clarito”.

