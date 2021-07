Vídeo: La ‘onboard’ de la espectacular salida de Fernando Alonso en la clasificación al sprint de Silverstone: del 11º al 5º

Entre las novedades que han aparecido en el nuevo formato de clasificación al sprint con una carrera en el GP de Gran Bretaña, una de ellas fue elegir el “Momento Sprint”, o lo que es lo mismo, la acción más espectacular de la sesión. El que se ha llevado este premio ha sido, con total merecimiento, Fernando Alonso. La arrancada del asturiano fue puro espectáculo, pasando hasta seis pilotos en las dos primeras vueltas.





El vídeo ‘onboard‘ deja muy claro por qué Alonso es uno de los pilotos que mejor hace las salidas en los Grandes Premios. Si este formato triunfa, el español será uno de los grandes beneficiados.

La secuencia empieza con Alonso en la 11ª posición de la parrilla. Los primeros en claudicar son Carlos Sainz y Sebastian Vettel en la larga recta, antes de la primera curva. Frenar mucho más tarde por fuera le permite quitarse a George Russell, antes de mantenerse por el exterior para quitarse a Daniel Ricciardo y a Sergio Pérez de encima. Lando Norris le costó un poco más, pero al final tras engancharse a su rueda le consigue ganar la posición justo al entrar al exterior de la curva de Copse. Al final de esta secuencia, Alonso es 5º.

Aunque luego acabó cediendo con los McLaren, por lo que finalizó 7º, Alonso lo explicaba con un cierto brillo en los ojos: había disfrutado mucho. “Ha sido una salida muy agresiva, del 11º al 5º. Luego estábamos fuera de posición. Quintos éramos demasiado lentos. Tuvimos que dejar que los McLaren se fueran y luego resistir a Sebastian (Vettel). En una clasificación normal seríamos 11º”, analizaba.

“Llevo frenando bastante pronto bastantes carreras”, recordó Alonso sobre una de sus señas de identidad. “En Bakú adelanté así a Carlos y a Gasly, y en Austria algo parecido. Llevo bastantes carreras con confianza en eso. Luego en las primeras tres o cuatro curvas hubo bastante acción y recuperamos posiciones, pero al llevar neumáticos rojos también sufrimos degradación al final y tocó aguantar, pero de cara a la carrera recuperamos alguna posición en esta Q4 como llamo a lo de hoy”, bromeó.





Alonso también tuvo tiempo para lanzar un dardo a la FIA. No olvida lo ocurrido en la anterior carrera, y se refirió al respecto del adelantamiento a Lando Norris con el que llegó a ponerse quinto. “Con Norris tenía intención de salirme por fuera, la verdad, porque como todos se salen en la primera vuelta, pues digo, ‘voy a llegar a Copse y si él sigue por dentro voy a salir por fuera a tope. Así adelanto por fuera de la pista, que es lo que me han hecho a mí hasta ahora’. Pero no hizo falta porque levantó. Pero bueno, yo no iba a levantar”, sonrió.