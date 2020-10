[VIDEO] Juan Jované: la Caja de Seguro Social podría colapsar al atender tanto a la población asegurada como a la no asegurada

Sarmiento manifesto, que en un momento de urgencia se le puede brindar una atención a una persona no asegurada, sin embargo, la CSS no puede quedar totalmente abierta, para que todo el mundo pueda hacer uso de ella, ya que los fondos de la entidad deben ser exclusivos para los asegurados que han pagado sus cuotas y los que actualmente la pagan.

De igual forma, el ex director de la CSS dijo que incluso no se ha planteado con claridad el tema de las compensaciones que se harán supuestamente con el Ministerio de Salud.

Algunos sectores no están de acuerdo con que a los no asegurados se les brinde la atención médica por parte de la Caja de Seguro Social (CSS).

