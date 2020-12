[VIDEO] Ipadecu: Inmobiliarias suben costos afectando a clientes golpeados económicamente por la pandemia

Versión impresa

La pandemia no ha sido impedimento para que algunas inmobiliarias o promotoras hayan subido algunos costos, situación que está afectando a varios panameños que han realizado trámites para adquirir una propiedad.

De acuerdo con Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameno de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), previo a la pandemia muchos panameños optaron por obtener viviendas u otros proyectos inmobiliarios, sin embargo, al llegar la pandemia y suspenderse los proyectos de construcción, muchas empresas inmobiliarias quedaron con algún porcentaje de dinero brindado por los clientes a manera de abono.

Algunos estaban en proceso ya de entrega del bien y otros en trámites de inscripción en el registro público, luego de pasado algunos meses y con la reapertura del sector de la construcción, algunas promotoras, aseguró Fletcher,han empezado a tocar la puerta de los clientes, con el fin de que paguen lo que se ha acumulado en medio de la suspensión de las obras y de los trámites burocráticos administrativos, como si fuera negligencia de los clientes.

Ante esta irregularidad, Fletcher dijo que al Ipadecu han llegado una decena de quejas de los consumidores, sobre este tema y las quejas varían, ya que según él, algunos clientes se les ha dicho que paguen en concepto de alquileres, otros que paguen el 1% del bien, entre otros casos.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

A otros inclusive les han subido los costos del bien, producto también de las circunstancias de la pandemia. No obstante, todos los casos anteriores no exime a la empresa promotora a que le tenga que hacer frente a la situación, añadió Fletcher, ya que quienes dieron un abono por el bien antes de la pandemia, no deben pagar algo que no les compete o no es realmente su responsabilidad.

En este sentido, se trata de cláusulas abusivas, cláusulas de arbitraje que no se pueden aplicar a los consumidores, advirtió Fletcher.

El abogado dijo que las denuncias que le han llegado al Ipadecu son incluso de proyectos enteros, a los cuales se les ha incrementado el costo del bien y esto está aunado a la pandemia está agudizando aún más el estado de preocupación y ansiedad en el que se encuentran la mayoría de los panameños.

Entre las recomendaciones que brindó el abogado a las personas que se encuentran actualmente en esta situación están: En primera instancia que la persona lea muy bien los contratos, que no firmen nada de forma apresurada, ya que esto le puede traer consecuencias.

VEA TAMBIÉN: Nueva plataforma agilizará trámites oficiales de los productores agropecuarios

Siempre busque asesoría de algún abogado experto en derecho del consumo o que acuda a la Acodeco.

De igual forma, Fletcher dijo que tanto Ipadecu como la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios (Uncurepa), están solicitando que los afectados se agrupen, acudan a Uncurepa y presenten demandas colectivas.

Al tiempo que manifestó, que la única forma que el consumidor tiene para poder defenderse de este tipo de abusos, es con la ley en la mano y demandando de manera colectiva, ya que así, se le podrá enviar un mensaje fuerte al agente o promotor de que conocen que se trata de un abuso, están asesorados y no lo permitirán.