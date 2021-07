Vídeo: Fernando Alonso estalla contra Vettel, que le destrozó la clasificación del GP de Austria: “¡Qué coj…s está haciendo!”

Antes de conocer la sanción, Vettel minimizó lo ocurrido. “No creo que hubiera podido hacer mucho. Estábamos todos frenando, yo iba el último de la cola y frené, y Fernando venía rápido. Miré los retrovisores, pero creo que no pude hacer nada. Lo siento por él, porque no tiene ninguna culpa”, dijo.

A media tarde, se confirmó que a Sebastian Vettel le cayeron tres posiciones de sanción por lo que saldrá 11º. Eso beneficia a Carlos Sainz , que partirá 10º, pese a que también fue investigado por estar entre los pilotos que estaban por delante de Vettel. Ni él ni Valtteri Bottas fueron sancionados, porque la FIA entendió que “varios pilotos acabaron frenando en este punto del circuito” y dado que no estaba clara la culpa de quién era, ellos no fueron castigados.

Ya es la segunda vez que un piloto, y además también campeón del mundo, le estorba este fin de semana. En los libres, Kimi Raikkonen le hizo frenar cuando no quería, si bien en este caso no tenía relevancia alguna al ser una tanda de entrenamientos.

