VIDEO: Exalcalde Ernesto Muyshondt es acusado de retener renta al fisco por más de $21,000

A la salida del juzgado, el exalcalde capitalino expresó el viernes pasado: “Bienvenido sean todos a la dictadura de Nayib Bukele. Soy el primero de muchos que vienen. A cualquier disidente le van hacer lo que me están haciendo a mi. Responsabilizó al dictador Nayib Bukele de cualquier cosa que me pase”.

