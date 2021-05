VIDEO: Este es el automóvil más caro del mundo

El Boat Tail, a simple vista, no parece ser demasiado extravagante, pero basta con abrir el maletero para darse cuenta de que no se trata de un coche normal. En su interior hay dos refrigeradores hechos a medida para albergar botellas de champán Armand de Brignac, que son mantenidas a una temperatura constante de seis grados Celsius. Dichas botellas se ofrecen en un ángulo exacto de 15 grados, de la misma manera que la ofrecería un sofisticado mayordomo.

You May Also Like