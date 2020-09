Video del gol de Boca Juniors contra el Medellín en la Copa Libertadores – Fútbol Internacional – Deportes

Medellín no solo no generó oportunidades de gol sino que regaló el gol al final del partido, al minuto 88, cuando en una mala salida y una mala entrega, le dejó el balón a Boca para que anotara, a través de Salvio.

Revisa tu bandeja de entrada y si no, en tu carpeta de correo no deseado.

You May Also Like