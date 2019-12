Video: Crean robot capaz de suturar tejidos sin ayuda de médicos

“El propósito no era reemplazar a cirujanos”, dijo el doctor Peter C. W. Kim, del hospital Children’s National Health System en Washington, un cirujano pediatra que encabezó el proyecto.

No, los médicos no se apartarían del paciente: se supone que deben supervisar, y ellos realizarían el resto de la cirugía. Y el dispositivo tampoco está listo para las salas de operaciones.

