VIDEO: Bad Bunny se sube al ring y ataca a dos superestrellas de la WWE con una plancha cruzada voladora

Al notar que The Miz había roto sus equipos de música, el puertorriqueño interrumpió su duelo con Morrison para exigirle una explicación por los daños. La intervención de un tercer luchador derivó en la eliminación del dúo, aunque la situación no quedó ahí, pues Bad Bunny, sorteando a los árbitros, se subió al ring y atacó a los dos con una plancha cruzada voladora.

