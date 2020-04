Video: 5 minutos de adelanto del primer episodio de la serie de Michael Jordan

“Cuando llegamos al set de rodaje, me dijo que le preguntara sobre cualquier cosa y él (Jordan) me diría la verdad. Es consciente de su imagen y de lo que la gente opina de él. Estaba deseoso de hablar”, comentó Jason Hehir, el director de la serie.

El video publicado en la mañana de este viernes logró ser tendencia en Twitter con más de 3 millones reproducciones, 6 mil comentarios y 20 mil me gusta. Sin lugar a duda, si eres fanático de Jordan o si eres seguidor de la NBA no puedes dejar de ver este adelanto y mucho menos la serie.

Todo gran plato, tiene una buena entrada y justamente eso fue lo que quiso hacer ESPN al publicar un adelanto de cinco minutos del primer episodio de la serie de Michael Jordan: ‘The Last Dance’. No se aguantaron las ganas y decidieron darles un abrebocas a sus seguidores con un video imperdible.

