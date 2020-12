‘Vidas cruzadas’ por la pandemia

Las complejidades técnicas para realizar esta producción fueron numerosas, no sólo porque existían restricciones de movilidad, sino porque hubo entrevistados que decidieron no recibir a un equipo técnico en su casa por temor al contagio. Esto, no obstante, les sirvió como un aprendizaje para grabar en este tipo de circunstancias excepcionales.

“Me he podido identificar con cada una de las historias que se presentan en el documental porque llego a sentir lo que todos sentimos en algún momento, la sensación de incertidumbre, del miedo al contagio, a quedarnos sin trabajo y sobre cómo se resolverá esto. Lo que me ha tocado es la solidaridad de la gente incluso en las situaciones más críticas que existen”, manifestó Velásquez.

You May Also Like