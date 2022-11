Vida urbana en la capital

La creación de más parques tampoco garantiza la existencia de espacios públicos automáticamente. El encanto de los parques reside sobre todo en la energía y vitalidad que le inyectan sus vecinos y usuarios. El parque Andrés Bello está siempre con mucha actividad debido a la diversidad de los residentes de El Cangrejo y El Carmen que incluyen estudiantes, nuevos inmigrantes a la ciudad y vecinos de más data. La cinta costera la ocupan turistas y residentes de San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo, Bella Vista y Paitilla, mientras que el parque Omar (o Héctor Gallego) es tradicionalmente visitado por los residentes de San Francisco y Carrasquilla. ¿Por qué el Parque Natural Metropolitano es tan aburrido?, pues porque no tiene residentes. El resto de la ciudad carece de parques y los que existen en los barrios no contienen la infraestructura o extensión necesaria para su uso como tal, lo que los convierte en sitios peligrosos y abandonados.

You May Also Like