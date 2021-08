Victoria sufrida del Barça ante el Getafe con Memphis como héroe

No sufrió tampoco el cuadro culé, aunque el resultado corto siempre genera incertidumbre . Lo mejor del partido fue la primera parte y, para el Barça, un nuevo gol de Memphis como el que sumó un punto en San Mamés. El ex del Lyon dio tres puntos más a los suyos haciendo el roto a los defensas rivales y buscando el hueco a la red tras una recuperación de Busquets y el pase de De Jong.

El Getafe de Míchel plantó cara en el Camp Nou, y eso que los de Ronald Koeman se adelantaron a los dos minutos. Sandro firmó el 1-1 pero Memphis se guisó el tanto de la victoria, que no se movió en una segunda parte en la que no estuvo fino el Barça , pero recuperó la senda de la victoria tras el empate con el Athletic Club.

You May Also Like