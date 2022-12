¿Victoria Ruffo odia a su nuera, Paola Dalay? Fotografía desata rumores de posible rivalidad

Así, Victoria Ruffo decidió sacar del cuadro no solo a Paola Dalay sino a su hijo José Eduardo Derbez , con lo cual quedaron solo ella y Santa Claus en la imagen, levantando las especulaciones de una posible rivalidad con su nuera, con quien ya había rumores que no tenía una buena relación.

Sin embargo, lo que causó extrañeza entre algunos usuarios que siguen de cerca la vida de la familia Derbez es que Victoria Ruffo también compartió la misma fotografía, solo que con algunas modificaciones, y no, no se trata de una edición en la que haga que su rostro se vea más joven, sino de algo más simple, un simple recorte.

You May Also Like