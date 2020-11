Victoria Federica y su novio, desalojados de una fiesta en la que no se cumplían las medidas de seguridad

Ellos dos con varios amigos más compartían su tiempo y su espacio dentro del local (cabe suponer que no tendrían siquiera las mascarillas puestas). Pero fue a la salida cuando se encontraron que el desalojo de la policía -y que saliera a la luz nuevamente que se ha saltado las medidas de seguridad- no había sido la única mala noticia para ellos.

La noche de este jueves hubo una diferencia notable con respecto a otras ocasiones: apareció la Policía. Da la sensación de que la sobrina del rey Felipe VI no ha entendido absolutamente nada de cómo funciona la expansión del coronavirus y anoche se encontraba en una sala de fiestas más allá de las 00.00 horas. Y no estaba sola, sino con su novio, Jorge Bárcenas.

Porque esta vez no ha sido como la última vez -donde al menos sí respetó el toque de queda impuesto a medianoche por la Comunidad de Madrid-. Tampoco como la anterior ocasión, cuando no mantenían la distancia de seguridad. Ni siquiera como en el caso de su hermano Froilán. O sin olvidar que a mediados de octubre se afeó con dureza su presencia en una multitudinaria fiesta cayetana en el Barrio de Salamanca madrileño en la que su novio actuaba como DJ -en redes se pudo ver cómo ella misma subía una story a su Instagram (lo tiene privado) de la verbena que se saltaba cualquier medida de seguridad-.

