La sobrina del rey Felipe VI no solo está cada vez más centrada, sino que está aprendiendo los truquitos más importantes de sus amigas influencers, sobre todo ahora que ella misma se ha abierto una cuenta pública de Instagram, @vicmarichalar -aunque aún no ha publicado más que stories-, puesto que la suya personal, @vicmabor, siempre ha sido privada.

