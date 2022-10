Victor Wembanyana, la próxima estrella de la NBA que dejó boquiabierto a LeBron James y que no pudo fichar el Barça

En su país siguió creciendo en el club en el que empezó, el Nanterre, y siguió después en el ASVEL, aunque donde se dio a conocer fue con la camiseta de su selección en el Mundial sub 19, una competición que le permitió dar el salto a la Euroliga , aunque no por mucho tiempo. El jugador decidió irse al Metropolitans, el mejor equipo de Francia entre los que no juegan en Europa para ser entrenado por Vincent Collet , selecionador francés que muy probablemente le hará debutar en noviembre.

