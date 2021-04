Víctor Gutiérrez, internacional de waterpolo, denuncia insultos homófobos mientras jugaba un partido

Los árbitros no lo han recogido en acta porque no lo han escuchado. Pero tanto compañeros como aficionados lo han escuchado.

La denuncia la ha hecho él porque los árbitros no lo escucharon y no lo pusieron en el acta . Eso impide una sanción de facto al equipo de Sabadell, salvo que la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte actúe de oficio para investigar lo ocurrido.

Hoy tristemente tengo que contaros que he sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en 2 ocasiones “MARICÓN”.

El boya del CN Terrassa ya está harto. Lo ha denunciado él mismo en las redes sociales después de un partido de liga contra el CN Sabadell . “Hoy tristemente tengo que contaros que he sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en 2 ocasiones “MARICÓN” . Es lamentable que estos comportamientos se den en los recintos deportivos y que además queden impunes”, compartió en un tuit, que comenzó un hilo de reflexión.

