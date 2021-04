Victimología | La Prensa Panamá

El 19 de abril, afuera del pleno de la Asamblea Nacional, protestantes en contra de la declaración de la Corte Suprema de Justicia en el caso del diputado Arquesio Arias se presentaron indignados. Después de 80 pruebas, varios peritos y una deliberación de casi ocho horas, el diputado fue declarado no culpable.

“¿Donde está la justicia?”, decía uno de los carteles en la protesta. En otro cartel se encontraba plasmada la frase “Justicia para las víctimas”. Las palabras “justicia” y “víctimas” estaban escritas en mayúsculas, con el propósito evidente de hacerles énfasis.

La palabra ‘justicia’ siempre llamará mi atención. Soy estudiante de derecho y desde el primer día es una palabra que me han repetido, en español y en otros idiomas. Justicia. Justice. Iustitia. Esta vez, no fue la palabra justicia la que saltó del cartel y me dejó pensando. Envés, fue la que finaliza esa oración, y con la que empieza la búsqueda de la justicia: víctima.

En su análisis de hace unos días, el señor Rodrigo Noriega comentó que parece haber una conspiración en contra de la justicia en Panamá. Me sumo a su pensamiento, y lo extiendo con mucha preocupación, declarando que existe esa misma conspiración en contra de las víctimas.

Parece que a las víctimas en nuestro país no se les escucha, no se les respeta y no se les ayuda. En la mayoría de las facultades de derecho de las universidades del país, se estudia criminología, pero no victimología. Se toca el concepto en otras clases, pero con un límite estrecho de tiempo. Incluso mi profesora de psiquiatría forense nos mencionó que un cuatrimestre jamás será suficiente tiempo para enseñar todo lo que se debe de la victimología.

Entiendo que la victimología es un tema complejo. Pocas universidades en el mundo ofrecen el estudio extenso de la materia. Sin embargo, se debe considerar que puede ser esto causante del claro déficit de justicia que tenemos, tanto nacional como internacionalmente.

Como mencioné, soy estudiante de derecho y aun así, se me es difícil definir qué es una víctima. He notado que pocos abogados pueden hacerlo. El problema es mayor: ni abogados, ni policías, ni diputados saben definir la palabra. Si no podemos definirla, ¿cómo se supone que la tratemos o ayudemos?

Existe un principio intrínseco dentro de la palabra víctima que la asocia automáticamente con una persona a su lado: una víctima con su abusador, una víctima con su abogado, una víctima con su terapista

Muy poco se individualiza y, al no estar solas, muy poco escuchamos su propia voz. Las víctimas pertenecen a un grupo sumamente marginado, impulsado por aquellos en su contra y, lastimosamente, por aquellos a su favor.

Cuando la justicia falla, a la víctima le fallamos dos veces. Es imperativo empezar a enseñar victimología, sobre todo, a estudiantes que algún día van a ocupar puestos que velan por la justicia. Tal vez si velamos por la justicia a la vez que por las víctimas, más fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia fueran, valga la redundancia, justos.

La autora es periodista y estudiante de derecho y ciencias políticas