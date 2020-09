Víctimas de los pinchazos analizan denunciar a magistradas

La reconsideración presentada por Herrera Morán -en representación de las víctimas querellantes Mitchell Doens, Balbina Herrera y Mauro Zúñiga- contra el fallo del 31 de julio, no es viable, entre otras cosas, porque la decisión de rechazar la casación no es impugnable a través de un recurso de reconsideración, precisaron las magistradas Cornejo y Alonso, en el fallo que contó, en esta ocasión, con el voto explicativo de López.

La magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, reiteró que no está de acuerdo con el fallo del pasado 31 de julio de 2020, que no admitió un recurso de casación presentado por el abogado Carlos Herrera Morán, contra la decisión de un tribunal de juicio que hace un año declaró “no culpable” al expresidente Ricardo Martinelli, en el denominado caso pinchazos.

Alegó que al no acoger el recurso de casación contra el fallo que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos, las magistradas se extralimitaron en sus funciones, ya que el artículo 186 del Código Procesal Pena l señala que en ningún caso se declarará inadmisible un recurso de casación sin antes haberlo mandado a corregir.

You May Also Like