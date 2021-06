Víctima en caso Jerome Garffer se desahoga en redes: “tengo que esperar que me maten”

Según la justicia de Puerto Rico, tengo que esperar que me maten. Desgarrador que me saquen de sala y no tuvieran la valentía de decirme en mi cara la determinación. Devastada, decepcionada y asustada…

“Según la justicia de Puerto Rico, tengo que esperar que me maten. Desgarrador que me saquen de sala y no tuvieran la valentía de decirme en mi cara la determinación. Devastada, decepcionada y asustada…”, escribió Pérez.

Según reportó El Vocero, la jueza determinó no causa contra Garffer, el excontratista y ex vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) .

