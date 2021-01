Vicente Fernández Jr. defendió a su padre de las acusaciones de acoso (Foto: EFE/ Francisco Guasco)



Tras los videos donde Vicente Fernández tocó a mujeres inapropiadamente sin su consentimiento, las críticas no han parado. Pero ahora su hijo mayor salió en defensa de su padre.

En una reciente conferencia de prensa, Vicente Fernández Jr. rompió el silencio acerca de la polémica y defendió a su padre, además de declararse feminista.

“Como personas y como damas tienen toda la razón, no solo la población de Jalisco, la población de todo el mundo, soy feminista y siempre nos han enseñado a respetar, tanto mi madre como mi padre, a una dama, porque mi madre me enseñó a tratar a las mujeres como princesas”, dijo.

Acerca de las acusaciones de acoso que han rodeado a “Chente” últimamente, el también cantante justificó las acciones de su padre, argumentando que su carrera ha tenido más trascendencia que cualquier otra cosa que haya hecho.

Vicente Fernández fue acusado de acoso por varias seguidoras (Foto: Cuartoscuro)

“Agarran como punta de iceberg, y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo . No se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, de que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores al servicio claro, que la plantilla es parte de nuestra familia y desgraciadamente esas formas de ver las cosas no las toman en cuenta. Pero no importa, mi padre es mi padre”, expresó.

Sin embargo, agregó que no ha visto los videos que muestran al “Charro de Huentitán”, manoseando a las mujeres y que no estaba interesado en verlos. Por esta misma razón dijo que no hablaría de un tema que no le corresponde.

“Yo creo que como personas, respondemos lo que hacemos cada quién. Y si quieren entrevistar, yo no soy la persona. Yo no puedo responder por algo que no hice”, se defendió el cantante.

A mediados de esta semana se viralizó un video en redes sociales. La joven que se identifica con el nombre de “Lex”, publicó un video en el que contó lo que sucedió cuando Vicente Fernández la tocó inapropiadamente.

Una joven publicó un video en el que contó lo que sucedió cuando Vicente Fernández la tocó inapropiadamente (Foto: Captura de pantalla)

“Esa foto la tomaron en 2017, la razón por la que mi expresión se ve tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta de que su mano estaba ahí hasta que observé las fotografías con mi mamá”, declaró a través de TikTok.

“Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. (…) No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, concluyó la joven que fue acosada sexualmente por el intérprete.

Después de este testimonio, en redes sociales surgió un enfrentamiento entre quienes reprueban el comportamiento del cantante de rancheras y quienes lo defienden.

Horas después de que se viralizara el video de Fernández, una serie de usuarias decidieron hacer públicos sus testimonios sobre el presunto acoso sexual que recibieron por parte del cantante. Las videograbaciones han sido difundidas a través de la plataforma de video TikTok.

Horas después de que se viralizara el video de Fernández, una serie de usuarias decidieron hacer públicos sus testimonios (Foto: Captura de pantalla)

El conductor de televisión Javier Ceriani compartió el video de una segunda seguidora siendo acosada a través de su cuenta oficial de Instagram. En la videograbación se puede apreciar que el cantante tocó el seno de una joven fanática, mientras ambos posaban para un retrato. La mujer estaba en compañía de un individuo del sexo masculino que no pareció percatarse de los tocamientos del cantante.

El escenario es idéntico al del primer video que se viralizó durante esta semana. Sin embargo, en esta ocasión Fernández estaba vestido con una chaqueta de color negro, a diferencia de la playera amarilla con la que se le captó anteriormente.

