Viceministro de Finanzas habla en relación a la advertencia de EE.UU. sobre alertas de viaje

El día miércoles 14 de julio de 2021, una publicación de CNN en Español, cuya corresponsal Elizabeth González, quien firma la nota y no estuvo presente al momento de la entrevista, señaló incorrectamente que “Gobierno de Panamá considera “sano” que EE.UU. emita una advertencia de no viajar al país”.

El Viceministro de Finanzas, Jorge L. Almengor C., precisó que las declaraciones dadas a medios locales, sobre la inclusión de Panamá en la lista de países a los que Estados Unidos de América recomienda a sus ciudadanos no visitar, fueron comunicadas erróneamente a la cadena internacional de noticias CNN.

