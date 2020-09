Viceministra de Vivienda explica beneficios para sectores El Amanecer

“Es necesario aclarar que el Decreto Ejecutivo No. 314 de 2020, que modifica al 145 de 1 de mayo de 2020, que prohíbe los desalojos y lanzamientos, no protege a los que ocupan ilegalmente una propiedad. La entidad no está de acuerdo con este tipo de prácticas”, puntualizó.

