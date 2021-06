Viceministra de Salud reitera llamado a cumplir con normas sanitarias para evitar una tercera ola de la Covid-19

“El virus está activo y nos va a enfrentar a una situación a la cual no queremos llegar, en donde nuestro sistema de salud se va a ver enfrentado a estar atendiendo a cientos de personas, no solamente en sala, sino también en la Unidad de Cuidados Intensivos, observando entonces el aumento de la mortalidad de los panameños”, enfatizó Berrío.

La viceministra recordó que Panamá podría enfrentar esta tercer ola del nuevo coronavirus si las personas no cumplen con el autocuidado y si siguen participando en actividades en donde no se cumple con el distanciamiento físico.

You May Also Like