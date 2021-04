Viceministra de Salud dice que todavía no hay un acuerdo para adquirir vacunas de otras tres casas farmacéuticas

Berrío explicó que hay puntos específicos de las negociaciones que no puede detallar. Que el equipo de negociación se ha fortalecido con respecto a la información de los protocolos de las vacunas, buscando alternativas con la logística de traslado y otros aspectos importantes que no han permitido llegar a un acuerdo.

“Hemos buscado todas las alternativas, todavía no se han cerrado las puertas; seguimos buscando llegar a un punto de acuerdo. Estamos en esas negociaciones no ha sido fácil”.

You May Also Like