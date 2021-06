Viceministra de Estados Unidos reafirma apoyo a Panamá

Nuestro mensaje a Panamá y todos nuestros aliados es que no les pedimos que escojan, pero les pedimos que sean vigilantes y cuidadosos. La inversión china viene con ataduras. Usualmente, viene de la mano de malas condiciones laborales y efectos adversos al medio ambiente. Es muy importante que a medida de que se ven ofertas de inversión y apoyo por parte de China, se practiquen los más altos estándares de transparencia, de trabajo y de medio ambiente. Hay que responsabilizar a las empresas de que cumplan sus promesas. No quisiéramos ver que estafen a los panameños.

Estos son casos judiciales que el Departamento de Justicia está encargado. No puedo comentar sobre ese proceso ni qué pasará en el futuro. Pero, nuevamente, somos nosotros utilizando nuestras herramientas de seguridad para hacer lo que podemos. No solo para mantener nuestro país seguro, sino también para enviar un mensaje a estas personas de que es inaceptable en EU.

Es un tema doloroso, del cual estamos algo avergonzados. No puedo hablar por la administración pasada y no lo haré, pero el presidente Joe Biden está comprometido en nombrar a alguien para Panamá lo más pronto posible. La Casa Blanca está trabajando en eso y verán a alguien relativamente pronto, en el otoño.

