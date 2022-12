Vicealcaldesa reconoce ‘fallas’ en alumbrado navideño; ediles cuestionan a Fábrega

La sesión de este martes del Consejo Municipal de Panamá no fue parecida a las anteriores en la que la mayoría de los ediles se mostraba complacientes con la administración de José Luis Fábrega.

En esta ocasión se cuestionó temas como destituciones, el alumbrado navideño y el silencio del Municipio de Panamá sobre la anulación del Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco.

El primero en hacerlo fue el representante de Curundú, Senén Mosquera, quien subrayó que hay “persecución” por parte de la administración de Fábrega contra funcionarios de esa junta comunal. De hecho, denunció que el alcalde destituyó a varios de los colaboradores de ese corregimiento.

“Yo no puedo quedarme callado de ver que en plena víspera de Navidad, el señor José Luis Fábrega, si así lo podemos decir, porque creo que el rango de alcalde le queda grande. Yo que fui parte de ese equipo de campaña de verdad me siento decepcionado”, acotó.

Llama la atención las declaraciones de Mosquera, ya que al principio de esta administración fue presidente del Consejo Municipal de Panamá y uno de los ediles más cercanos a Fábrega.

SAN FRANCISCO

Pero las críticas no se limitaron solo a destituciones. También hubo críticas contra el silencio que guarda el Municipio de Panamá sobre la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco, ordenado por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

En ese contexto, el edil de ese corregimiento y también miembro del Partido Revolucionario Democrático, Carlos Pérez Herrera, pidió al Municipio que se pronuncie al respecto. “Ahora mismo estamos en un limbo jurídico y le pido que se llame a una comisión para tratar el tema”, puntualizó.

Como se recordará el mes pasado la Sala Tercera anuló el acuerdo municipal que aprobó el plan de ordenamiento de San Francisco y que busca ordenar el crecimiento urbano de este corregimiento en el corazón de la ciudad de Panamá.

ALUMBRADO NAVIDEÑO

Mientras que el representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, criticó el alumbrado navideño y sugirió que la Contraloría General de la República revise el contrato. El alumbrado también fue cuestionado por el edil de Bella Vista, Ricardo Domínguez y por el de Alcalde Díaz, Ricardo Precilla.

La vicealcaldesa Judy Mena también tomó la palabra y dijo sentirse “apaleada”, porque ha sido la persona que ha salido a dar explicaciones. “Yo le digo a los periodistas que no salgo a defender a nadie [a Fábrega], porque aquí cada uno tiene que ser responsable de lo que hace”, indicó.

En palabras de Meana, como vicealcaldesa, reconoce que “sí hay fallas” en la iluminación. “A mí lo que me duele es lo que me están escribiendo de cuentas falsas y de personas pensantes que han escrito preguntando si me he robado la plata”, apuntó.

Además señaló que “no todo está mal” en la ciudad. “Aquí vino una pandemia y muchas de las situaciones de la ciudad son responsabilidad del Gobierno Nacional. Aquí hay un operativo de la Gobernación de Panamá para la recolección de la basura y no hemos visto que se haya agradecido por este plan de emergencia”, manifestó Meana a los ediles.

Fábrega se ausentó de la sesión en el Consejo Municipal. En su representación estuvo Meana.





MÁS INFORMACIÓN