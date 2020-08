Viáticos y dietas se mantienen en el presupuesto 2021

La apuesta por reducir el gasto público en medio del desplome de la economía como consecuencia de la pandemia no impactará los montos que se asignan a los funcionarios en concepto de viáticos y dietas.

En efecto, el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para 2021 mantiene las cifras que recibían los servidores públicos en este rubro en los años con ingresos robustos: entre $500 y $700 (por cada día en el exterior), y entre $100 y $125 para (giras en Panamá).

El presupuesto también contempla el pago $500 en dietas a los miembros de juntas directivas e incluso advierte que “no podrán ser modificadas en la presente vigencia fiscal”, pese a que el propio Ejecutivo presentó una iniciativa de ley que contempla la reducción de salarios a un grupo de funcionarios y omite el pago de dietas para los que son miembros de juntas directivas.

El director de Presupuesto, Carlos González, aseguró que el ajuste del presupuesto en 2021 se da fundamentalmente en los renglones de bienes y servicios, y en materia de inversiones, pero no explicó por qué no se reducirán los viáticos, a pesar de que el diputado independiente Gabriel Silva preguntó sobre ello en la Comisión de Presupuesto.

“¿Dónde se está ahorrando?, ¿dónde se está economizando en temas de burocracia, eficiencia, en temas de planilla estatal? No estoy hablando de que hay que despedir a los funcionarios (…) Pero sabemos que el sector público tiene una planilla desproporcionada… enorme, comparada con otros países, y por otra parte tenemos a doctores que no le están pagando los salarios que les corresponde”, dijo.

Reducción del gasto no toca los viáticos de los funcionarios

Si el viaje es a Europa, Asia, África y Oceanía, los ministros, diputados, procuradores, magistrados, fiscales, el defensor del pueblo, el contralor, gerentes, superintendentes, administradores, rectores de universidades, miembros de juntas directivas de entidades del sector público; y todos sus segundos al mando, tienen derecho a cobrar $700 por día en concepto de viáticos.

El resto de los funcionarios, $600. Si la gira es a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, y Chile, el monto es de los primeros es de $600; el de los demás, $500. Cuando se trata de México, Centroamérica, el Caribe, y el resto de América Latina, los funcionarios de mayor rango reciben $500 diarios, y el resto, $400.

Fórmula similar se aplica en los viajes al interior de Panamá: $125 por día para los de alto perfil, $100 para los demás.

Clase ejecutiva

Aquí no se cuentan los gastos de transporte (pasajes aéreos, y otros), que en el caso de los ministros y funcionarios similares, podría ser más elevado, pues tienen vía libre para viajar en primera clase cuando el país de destino esté a más de tres horas de distancia.

La tabla de viáticos para misiones oficiales aparece plasmada todos los años en la ley de presupuesto. No ha variado en los últimos tiempos; y para 2021, año en que se prevén ingresos similares a los de 2014, producto de la crisis generada por la Covid-19, los viáticos se mantendrán intactos, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto que por estos días se discute en la Asamblea Nacional. Esto, a pesar de que la propuesta que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Legislativo pondera la “disminución relativa de los gastos operativos”, la “promoción del ahorro”, y el “manejo de los responsables de los recursos del Estado”.

¿Se están haciendo los recortes necesarios? es una pregunta que entra al debate a propósito de que el gobierno de Laurentino Cortizo estima trabajar el próximo año con $24 mil 088 millones.

El diputado independiente Gabriel Silva, miembro de la Comisión de Presupuesto, aboga para que en medio de la crisis se reduzcan los viáticos, se eliminen las botellas, y se automaticen procesos. Silva sostiene que aunque es difícil saber qué tanto viajarán los funcionarios en 2021, históricamente, el Gobierno gasta “millones de dólares” en ese concepto.

Sin ley

Actualmente no hay una norma que regule el tema del gasto en viajes y viáticos. Por ejemplo, no es obligación devolver al erario el dinero que no se gasta. Precisamente, en la Asamblea reposa un anteproyecto de ley, presentado justamente por Silva, que obliga a los funcionarios a devolver la suma no gastada. Igualmente, propone que toda institución que pague viático a un funcionario tendrá que publicar la siguiente información en su página web: el nombre, el monto, y los motivos que sustenten el pago. En la actualidad, buena parte de las instituciones de Gobierno, en sus páginas de internet dan a conocer el nombre de la persona que viajó, el costo del tiquete aéreo y la suma que recibió. Pero no detallan cuánto gastó, en concepto de qué o si devolvió dinero.

En la propuesta de que impulsa Silva se incluye un reporte de lo gastado en este rubro por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 2016 a julio pasado: $2.7 millones. La Cancillería es la responsable de la política exterior del país, y por tanto, las misiones al extranjero son parte de su competencia. Mientras que entre septiembre de 2015 y noviembre de 2018, solo el Ministerio de la Presidencia gastó $5 millones 895 en mil 693 viajes.

Los dos renglones

Carlos González, director general de Presupuesto, dependencia del MEF, aseguró en la Asamblea que el ajuste del presupuesto para el año entrante se da en los renglones: bienes y servicios, e inversiones. No dio detalles del tema de los viáticos.

Sí dijo que en servicios personales se dará un incremento de más de $200 millones, producto de leyes especiales que hay que “atender”. El debate sigue está semana en el Legislativo.