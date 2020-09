Viaje a través de juegos y aplicaciones desde 2010-2020

No hay que obviar el crecimiento que han tenido los juegos móviles estos últimos 10 años los cuales ya han despertado el interés de la industria de los juegos. Títulos como Candy Crush Saga, Pokemon Go y el ya anunciado League Of Legends móvil son prueba de ello. Además, está el hecho de que la llegada de nuevas tecnologías como la IA/AR permitirán ofrecer una mayor experiencia inmersiva al usuario.

Con el MOBA, los eventos eSport comenzaron a experimentar un notable auge hasta el punto de profesionalizar a sus participantes. El primer eSport profesional de talla internacional lo realizó Blizzard en el año 2011 con su popular juego DOTA2. Luego, le siguieron otras franquicias con títulos muy reconocidos de la talla de: Call of Duty, Counter Strike, Fifa, League of Legends y más recientemente Fortnite.

Pero al poco tiempo, estalla la euforia de los juegos conocidos como género MOBA o arena de batalla multijugador online. Estos brindaban la experiencia de que varios jugadores pudiesen conformar equipos y se enfrentasen a otros equipos remotos. DOTA y League of Legends fueron los que lograron masificar este nuevo género. Es importante recordar además de que el MOBA solventó uno de los mayores problemas que tenían los juegos multiplayer en aquel entonces: el no poder ganar a otro jugador si este tenía un nivel superior, independientemente de las habilidades que se tuviese.

Para el año 2010, la tendencia en los juegos era ya hacia el mundo online. En la categoría de juegos competitivos, la batuta la llevaba el FIFA, en los FPS mandaba el Call of Duty, en el MMORPG, World of Warcraft era imbatible mientras que, en el sector de las apuestas, ya los sitios ofrecían ruletas, juegos de cartas y las tragaperras.

