“Vi el dichoso túnel, ese que dicen que aparece cuando nos morimos”

Por último, Noemí Salazar ha querido defender a las personas que se han sometido a alguna operación estética. Según ella, no entiende por qué se la critica tanto: “Me conocieron en la televisión cuando tenía 19 y ahora tengo 31. He cambiado mucho no solo por las operaciones estéticas, sino por el cambio de peso y el cambio de sus facciones al ir cumpliendo años”.

Especialmente ha hablado de sus problemas con su pecho. Y es que la empresaria ha sufrido gigantomastia , por lo que pasó por quirófano para someterse a una reducción de pecho. Esta patología provoca que sus senos no dejen de crecer durante toda su vida. De hecho, la propia Salazar llegó a tener que usar una copa F de sujetador. Aunque, como ella misma ha comentado, esta operación tiene consecuencias, y no podrá amamantar a su futuro hijo, Antonio, que nacerá en febrero.

