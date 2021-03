“Vi a mi hija defendiendo a su padre en GH VIP… Me tomé varias pastillas”

Después de 25 años de silencio, Rocío Carrasco ha querido dar un paso al frente para contar su historia en la serie documental titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva. En el primer capítulo, titulado Como las alas al viento, la hija de Rocío Jurado ha explicado el episodio de su vida que ha motivado que ahora quiera dar su testimonio: su intento de suicidio el 5 de agosto de 2019.

“Antes del 5 de agosto, ponen en mi conocimiento que mi hija (Rocío Flores) va a ir a defender a su padre al plató de Gran Hermano VIP porque él entra en el programa”, ha contado Carrasco. Esa noticia fue el punto que marcó la diferencia, ha revelado.

“Por mi cabeza empiezan a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez, pero ya con un elemento mayor que era mi hija en un plató defendiendo a su padre“, se ha sincerado Carrasco, sentada en un sillón sobre un plató casi vacío.

Carrasco, que ha recordado que no ve a su hija desde el 27 de julio de 2012, ha asegurado que cuando supo la noticia “no estaba preparada, pero mucho menos para ver lo que iba a defender”. En este sentido, ha asegurado que “lo que tenía claro es que no quería ver lo que venía, no quería volver a sentir miedo, vergüenza, no quería seguir sintiéndome cuestionada por todo el mundo y no quería seguir viviendo en esas circunstancias. Y ese día, el 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo“, ha indicado.

Según Carrasco, ese día “había llegado el momento de que todo se terminara, y la única manera era quitándome de en medio. Me tomé varias pastillas diferentes y me quedé dormida”, ha confesado entre lágrimas.

La persona que la salvó de morir fue su marido, Fidel Albiac: “Entró en la habitación porque yo no me levantaba”, ha recordado. El documental ha mostrado además el parte médico de urgencias que indicaba que había sufrido una sobredosis de medicamentos.

“En urgencias me preguntan. Yo digo que no quiero seguir así, que me da igual no haberlo conseguido en ese momento, que lo voy a conseguir y que siempre me quedaba el puente de Segovia para tirarme”, ha añadido Carrasco. A raíz de sus palabras fue ingresada en un hospital.

Sobre ese episodio, que Carrasco ha calificado como “vergonzante” y del que no se siente orgullosa, ha recordado que en aquel momento “lo único en lo que piensas es que no quieres volver a pasar por lo mismo, y no quieres volver a ver el odio en tu hija, volverte a sentir mala madre, volver a sentir que has perdido a las dos cosas más importantes de tu vida”, ha dicho al referirse a sus hijos.