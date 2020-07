Veto y sanción a las plataformas digitales

“Uno de los principales problemas es que estas plataformas no se consideran responsables de la seguridad de los productos que venden y, por consiguiente, no parecen controlar suficientemente la fiabilidad de los vendedores por adelantado”, indica a Efe Johannes Kleis, responsable de Comunicación de BEUC.

Ya en febrero, seis organizaciones de la asociación europea de consumidores, BEUC, entre ellas la española OCU, hallaron que el 66 % de hasta 250 productos comprados en mercados en línea como Amazon, AliExpress, eBay o Wish no cumplían los requisitos de seguridad de la UE y podían provocar electrocución, asfixia o prenderse fuego.

