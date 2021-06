Verstappen ataca el trono de Hamilton

‘Checo’ paró de nuevo en la 55 para colocar blandos y empezar a marcar, una tras otra, vueltas rápidas. Se acercó todo lo que pudo a Bottas, pero no dio alcance al finés y no pudo subir por décima tercera vez al podio. Y Hamilton, que veía imposible arrebatarle el triunfo a Verstappen, pero tenía asegurada la segunda plaza, entró a cambiar neumático con el fin de arrebatarle la vuelta rápida a ‘Checo’. Algo que logró en el último giro.

