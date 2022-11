Verstappen ansía ver la última batalla entre Leclerc y Pérez

“Nunca he sido un mal compañero de equipo para nadie, siempre he sido muy útil y el equipo sabe que siempre pongo al equipo por delante, porque al final del día es un trabajo de equipo, así que sí, creo que lo que aprendimos de eso es que tenemos que ser un poco más abiertos y comunicarnos mejor entre nosotros”, añadió en declaraciones que recoge la web oficial de la Fórmula 1.

