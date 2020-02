Versace ha convertido el vestido ‘jungle’ de Jennifer Lopez en un reloj de lujo

Cabe destacar que este exclusivo reloj no ha sido el único afortunado que lucirá el legendario jungle print la próxima temporada de Versace. Desde la firma de lujo han creado otras prendas con este estampado que harán las delicias de los amantes de la moda histórica y también de lo exclusivo, como un traje de chaqueta y un conjunto minifaldero que, en Instagram, ya luce Kendall Jenner. Eso sí, igual que ocurre con el reloj, habrá que esperar hasta el mes de abril para poder disfrutar de más creaciones y conocer unos precios que, seguramente, no estén al alcance de cualquier bolsillo.

Jennifer Lopez está atravesando un momento profesional inmejorable ; y no solo por la espectacular actuación durante la Super Bowl de la que todo el mundo sigue hablando. La cantante vuelve a ser la imagen corporativa (y la inspiración) de la casa Versace y lo hace, de nuevo, como embajadora del jungle print con el que arrasó en los Premios Grammy de 1992 (¿quién no recuerda aquel vestidazo verde?) y, también, en la pasada Milan Fashion Week, cuando demostró que sigue siendo una diva a sus 50 años.

