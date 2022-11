Verlander reveló cómo van las negociaciones con Astros para volver a jugar con Altuve y compañía

Por un lado fue positivo, pero por el otro… Justin Verlander redondeó una temporada MLB que rozó la perfección. Luego de ganar la Serie Mundial 2022 con Houston Astros, el pitcher estrella de las Grandes Ligas obtuvo el tercer premio Cy Young en 17 temporadas. ¿No volverá a jugar con José Altuve?

La novela de la continuidad, que ahora se llama el regreso de Verlander a los Astros, empezó con la decisión deno ejercer una opción jugador por $25 millones de dólares para seguir siendo compañero de Altuve, Jeremy Peña y compañía, en la temporada MLB 2023. Justin pasó a ser agente libre en las Grandes Ligas.

Y ahora, de seguro, va a pedir más dinero por haber ganado el premio Cy Young de Liga Americana 2022 de manera unánime. Según Brian McTaggart, de MLB.com, Justin Verlander estaría en búsqueda de un contrato por US$130 millones y tres años. ¿Houston Astros se lo dará? Jim Crane, el dueño del equipo, ya dio pistas al respecto.

Verlander demostró a los 39 años que pudo superar una operación Tommy John y ganar el premio Cy Young 2022 con un récord nunca antes visto en 66 años. Tal fue el dominio del pitcher que salió campeón con Astros en la Serie Mundial que logró la tercera ERA más baja en la Liga Americana, con un mínimo de 175 entradas, desde 1969 al registrar 1.75 como porcentaje de carreras limpias.

Mientras que Jim Crane, dueño de Houston Astros, manifestó que “ojalá podamos mantenerlo para el próximo año. Mi primera llamada mañana será para él, a ver qué quiere hacer” tras ganar la Serie Mundial 2022; Justin Verlander rompió el silencio y reveló cómo van las negociaciones para volver a ser compañero de José Altuve y compañía en la temporada MLB 2023.

“No, no he hablado con Jim (Crane) desde la última vez que hablamos. Me envió un mensaje de texto diciendo que quiere involucrarse en el futuro. No sé qué depara el futuro (…) Este viaje con los Astros ha sido nada menos que increíble”, reveló Justin Verlander en la transmisión de la MLB en la que se enteró que ganó el premio Cy Young de la Liga Americana 2022.