Verificar la información: un antídoto contra antivacunas

Estos grupos se hicieron más fuertes a partir de un artículo del médico Andrew. Wakefield, difundido por la revista científica The Lancet, sobre 12 niños vacunados contra el sarampión que desarrollaron comportamientos autistas e inflamación intestinal grave. El autor proponía como posible causa la vacuna que se había utilizado, por lo que muchos padres sintieron miedo y dejaron de vacunar a sus hijos. En 2004, el Instituto de la Medicina de Estados Unidos concluyó que no había pruebas científicas para la hipótesis que había propuesto Wakefield y The Lancet rechazó el trabajo.

Los antivacunas piensan que todo es blanco o negro y la ciencia no es así. Una vacuna puede ser efectiva, incluso muy efectiva, y tener un raro efecto secundario. Esto en ciencia es normal, pero para el antivacuna ya esa vacuna no sirve, especificó Vigil De Gracia.

You May Also Like