Verifican el cumplimiento del Decreto 612 que flexibiliza la venta de bebidas

Este operativo se realizó del 11 al 28 de mayo, por los verificadores de la Acodeco en todo el país. De los 13 establecimientos comerciales que incumplieron con lo establecido en el Decreto 612, se detectaron 7 que vendían bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente; 3 vendieron a hombres y mujeres en días que no les correspondía; 2 vendían más de una botella o seis cervezas; y un agente económico no entregaba constancia de pago.

