Verdeliss anuncia que está embarazada de su octavo hijo

Verdeliss ha anunciado este jueves que en pocos meses volverán a ampliar su familia una vez más. La influencer está embarazada de cuatro meses de su octavo hijo.

El anuncio de su séptimo embarazo no ha sido como ha acostumbrado a hacerlo con los anteriores, ya que se encuentra en una etapa donde procura proteger más a su familia con el contenido que genera.

Por ello, se ha disculpado con quienes la siguen y apoyan desde que comenzara su andadura en YouTube. “Pido disculpas a toda esa comunidad de buen corazón…me siento un poco “infiel”. Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal. Ojalá lo entendáis…si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello”, confesaba.

“Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto. ¡Esta vez, todo ha sido tan diferente! Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia…donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan “confidenciales” jeje). Donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño”, ha explicado.

La familia más conocida de las redes sociales volverá a llenar sus cuentas de primeras veces con el nuevo bebé que nacerá a principios de 2022.

De momento, tan solo ha querido compartir que se encuentra en la “semana 12 a la 16” en la que ya se podría conocer el sexo del hijo que esperan, aunque no han mencionado nada al respecto.

Sus seguidores y compañeros de profesión han llenado la publicación de comentarios alegrándose por la noticia y dándole la enhorabuena.