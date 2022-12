Verdasco, suspendido dos meses por infringir involuntariamente la normativa antidopaje

La ITIA, organismo que vela por la limpieza y la deportividad en el tenis, admite que “acepta que el jugador no tenía intención de hacer trampas , que su infracción fue inadvertida y no intencionada y que no tiene ninguna culpa o negligencia significativa por ello”. En esas circunstancias, la sanción que sería aplicable por consumo de sustancias dopantes se reduce de dos años a dos meses , afortunadamente para Verdasco.

You May Also Like