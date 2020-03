Verdaderos regalos | La Prensa Panamá

En este proceso especial, la madre, por su propia cuenta, puede declarar al registrador auxiliar en el hospital, o ante la Dirección Provincial del Registro Civil, quién es el padre del hijo que acaba de alumbrar. Media un examen de laboratorio, el de ADN, sufragado por el Estado, para que el proceso fructifique. Supe que el Registro Civil capacita personal y cuenta en su inventario con los formularios requeridos para la declaración unilateral de paternidad. Pero no escucho que la Ley 39 reverbere en los medios, ni se discuta en los foros, y es probable que el Mides, ministerio encargado de los jóvenes, la mujer y los niños, no aproveche su eficacia.

Hice mi tesis para graduarme en Derecho desarrollando la Ley 39 del 6 de abril de 2003 sobre el reconocimiento de la paternidad. ¿Puede una mujer alcanzar su potencial si tiene hijos cuyo padre no los reconoce, que no ayuda a mantenerlos y educar?

Por el asesinato de la mujer cometido por su pareja, o quien fue su pareja, la pena debe ser de muerte. Y lo digo en serio, por lo irremediable del crimen cometido y porque a esos cobardes hay que amenazarlos. La Ley del Talión que revive, pero si no cometen el crimen, no sufrirán la pena. Aunque nuestra Constitución la prohíbe, la Asamblea puede decretar un artículo especial en el Código Penal . Hay demasiadas mujeres, ahora mismo, en riesgo de perder sus vidas a manos de sus parejas. Protejámoslas.

La lucha feminista ha sido fructífera gracias a nuestra persistencia. Durante la Guerra de Crimea, una mujer, Florence Nightingale, puso una pica en Flandes. Luego marcharon las sufragistas que nos consiguieron el voto, y el movimiento cimentó gracias a los fundamentos bien elucidados, en Francia, en 1949, en un libro que califico aún hoy día de lectura obligatoria: El Segundo Sexo , de Simone de Beauvoir. En esas páginas me di cuenta que las mujeres no éramos iguales a los hombres; que estábamos en otra categoría, y que no se nos concedían los mismos derechos.

You May Also Like