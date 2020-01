Verano tributario 2020 | La Prensa Panamá

3. En relación a la presentación de las DJR de las personas naturales, se debe tener presente que la deducción del gasto escolar solamente se puede aplicar si se presenta una DJR, ya sea que usted sea un asalariado, que devenga un salario y gasto de representación de un solo empleador (que no tiene obligación por Ley de hacerlo), o sea un profesional no asalariado.

2. La liquidación y presentación anual del formulario de declaración jurada de rentas (DJR), se debe presentar en el caso de las personas naturales a más tardar el 15 de marzo y en el caso de las personas jurídicas a más tardar el 31 de marzo. Se puede pedir una prórroga, pero solamente por un mes. Esta DJR además contempla la liquidación del Impuesto de aviso de operación (IAO) y del llamado Impuesto complementario (IC), que no es un impuesto autónomo sino que es parte del Impuesto sobre la renta (ISR), pero aplicado a las utilidades no distribuidas del período fiscal a favor de los socios.

