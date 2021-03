Veragüenses cansados de la falta de agua, van a la calle

Eduardo Navarro, otro de los moradores de Atalaya, dijo que desde el pasado mes de diciembre no tienen el suministro de agua potable lo que se convierte en una situación crítica para la comunidad que vive una cuarentena del coronavirus por el contagio constante porque no hay agua para la limpieza y lavado de las manos frecuentemente en las personas. Tomás Robles, alcalde del distrito de Atalaya quien se presentó al lugar del cierre de la vía comentó que el problema fue puesto en conocimiento de las maximas autoridades provinciales de la falta de agua en este distrito del cual se espera que haya alternativas para mejorar lo que esta sucediendo con muchas personas no solo en Atalaya, sino también con muchas áreas de la ciudad de Santiago que están atravesando situaciones similares. Al lugar se presentaron varios funcionarios del IDAAN quienes se comprometieron a llevar agua en carros cisternas, para abastecer a los más afectados pero esta respuesta ocasionó malestar en los pobladores en Atalaya, quienes informaron que están cansados de la falta de agua desde hace varios años y que lo mas seguro es que se preparan para medidas de fuerzas mas drásticas.

Jonathan Mela morador afectado dijo que llevan meses en que hay serios problemas con el suminsitro de agua dejando claro que pese a estar en pandemia el IDAAN solo lleva paleativos con carros cisterna solo a una parte de la comunidad de Atalaya quedando muchas familias sin agua ni para cocinar, hacer la limpieza del hogar y personal a tal grado que se ven en la necesidad de ir a los ríos, quebradas o simplemente pagar o traerla desde Santiago y otros lugares. Los manifestantes aunque no se enfrentaron a las unidades policiales dialogaron con el comisionado Jonny Rangel para que expusiera el caso y pidieron a las principales autoridades tanto municipales , provinciales y del IDAAN a que busquen la solución para las proximas horas porque según ellos de no tener una solución las medidas podrían recrudecerse y hasta cierrar totalmente la vía Panamericana en la proximas horas , si es necesario.

